Бастрыкин взял на контроль ночной снос аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге

Глава следственного комитета РФ обратил внимание на ночной демонтаж аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге и поручил изучить обстоятельства сноса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"В связи с обращением по поводу сноса аэровокзала Уктус в Свердловской области, председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по региону Михаилу Богинскому доложить о ситуации. Спасти здание, которого является единственным в России объектом такого назначения, построенным до Второй мировой войны, ранее пытались общественники: в частности, ими было подано заявление в Уральское управление госохраны объектов культурного наследия, которое внесло здание в реестр имеющих признаки такового и начало соответствующую проверку", - рассказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что один из активистов попросил Бастрыкина дать правовую оценку действиям руководства территориальных управлений Ространснадзора и Росавиации, являющихся операторами помещения аэровокзала. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В мэрии Накануне.RU сообщили, что муниципалитет не могу помешать сносу аэровокзала.

"Накануне в администрацию города Екатеринбурга поступило обращение собственника о сносе здания бывшего аэропорта Уктус. Нормативными актами федерального и регионального уровня в отношении зданий, не имеющих какого-либо охранного статуса и находящихся в частной собственности, эта процедура носит уведомительный характер. Полномочий запрещать снос такого объекта у муниципалитета нет", - рассказали в мэрии.

Напомним, что комментаторы под прямой трансляцией с места событий, которую организовало общественное движение "Мирные Жители", назвали действия подрядчика "цинизмом высшее меры". К настоящему времени от здания остались одни развалины.