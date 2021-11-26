"Цинизм высшей меры": в Екатеринбурге снесли здание аэровокзала "Уктус"

В пятницу в Екатеринбурге снесли здание аэровокзала "Уктус".

Работы по демонтажу начались минувшей ночью. Как видно из прямой трансляции с места событий, которую организовало общественное движение "Мирные Жители", к настоящему моменту от аэровокзала остались одни руины.

В комментариях к трансляции многие не скрывают своего разочарования.

"Цинизм высшей меры", "Варвары", "Душераздирающее зрелище", - пишут уральцы.

Таким здание было еще совсем недавно

Снос начался посреди ночи

Напомним, ранее движение "Мирные Жители", выступающее против сноса аэровокзала "Уктус", организовало круглосуточное видеонаблюдение за зданием, чтобы то могло избежать судьбы печально известного ПРОМЭКТа и флигеля усадьбы Поповичевых на Малышева. Однако это не уберегло его от сноса.

На трансляции авторы пририсовали к видео предвыборный плакат губернатора Евгения Куйвашева "Справимся", хотя в реальности его там нет.

Все, что осталось от "Уктуса"