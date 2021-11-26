26 Ноября 2021
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Снос аэровокзала &quot;Уктус&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: youtube-канал &quot;Мирные жители&quot;

"Цинизм высшей меры": в Екатеринбурге снесли здание аэровокзала "Уктус"

В пятницу в Екатеринбурге снесли здание аэровокзала "Уктус".

Работы по демонтажу начались минувшей ночью. Как видно из прямой трансляции с места событий, которую организовало общественное движение "Мирные Жители", к настоящему моменту от аэровокзала остались одни руины.

В комментариях к трансляции многие не скрывают своего разочарования.

"Цинизм высшей меры", "Варвары", "Душераздирающее зрелище", - пишут уральцы.

Стопкадр с трансляции аэровокзала Уктус(2021)|Фото: youtube-канал "Мирные Жители"

Таким здание было еще совсем недавно

Снос аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге(2021)|Фото: youtube-канал "Мирные жители"

Снос начался посреди ночи

Напомним, ранее движение "Мирные Жители", выступающее против сноса аэровокзала "Уктус", организовало круглосуточное видеонаблюдение за зданием, чтобы то могло избежать судьбы печально известного ПРОМЭКТа и флигеля усадьбы Поповичевых на Малышева. Однако это не уберегло его от сноса.

На трансляции авторы пририсовали к видео предвыборный плакат губернатора Евгения Куйвашева "Справимся", хотя в реальности его там нет.

Снос аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге(2021)|Фото: youtube-канал "Мирные жители"

Все, что осталось от "Уктуса"

Теги: Уктус, аэровокзал, здание, снос, Екатеринбург



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