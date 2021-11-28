28 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Мемориал в центре Екатеринбурга снесенному зданию аэропорта Уктус. (2021) | Фото: Александр Свалухин

В Екатеринбурге появился стихийный мемориал снесенному зданию аэропорта Уктус

В центре Екатеринбурга – у здания галереи "Главный проспект" (Ленина,8) – появился стихийный мемориал снесенному зданию аэропорта Уктус на Ботанике. Место выбрано не случайно: в галерее у самого окна выставлен макет здания.
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"Сейчас проходил мимо Ленина, 8, а там у макета аэровокзала "Уктус" стихийный мемориал снесённому зданию. Горожане принесли цветы, фотографии, свечи", - сообщил глава екатеринбургского отделения фонда "Городские проекты" Александр Свалухин.

Напомним, в пятницу было снесено историческое здание, за которое многие горожане пытались бороться. Теперь здесь будет часть торгового центра "Золотой". Власти уральской столицы не сочли здание исторически и культурно значимым.

Мемориал зданию аэропорта Уктус в Екатеринбурге.(2021)|Фото: Александр Свалухин

Мемориал в центре Екатеринбурга снесенному зданию аэропорта Уктус.(2021)|Фото: Александр Свалухин

Теги: аэропорт уктус, мемориал, екатеринбург



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