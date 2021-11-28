В Екатеринбурге появился стихийный мемориал снесенному зданию аэропорта Уктус

В центре Екатеринбурга – у здания галереи "Главный проспект" (Ленина,8) – появился стихийный мемориал снесенному зданию аэропорта Уктус на Ботанике. Место выбрано не случайно: в галерее у самого окна выставлен макет здания.

"Сейчас проходил мимо Ленина, 8, а там у макета аэровокзала "Уктус" стихийный мемориал снесённому зданию. Горожане принесли цветы, фотографии, свечи", - сообщил глава екатеринбургского отделения фонда "Городские проекты" Александр Свалухин.

Напомним, в пятницу было снесено историческое здание, за которое многие горожане пытались бороться. Теперь здесь будет часть торгового центра "Золотой". Власти уральской столицы не сочли здание исторически и культурно значимым.