Малоимущим гражданам предложат новый тип вкладов

Банк России предложил создать новый для страны тип банковского депозита — специально для малоимущих людей.

Как сообщила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова, такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.

Для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено кабмином России.

Эксперты регулятора ссылаются на опыт Франции и Бельгии, где в целях поддержания покупательской способности домашних хозяйств уже созданы регулируемые депозиты. В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним, как правило, выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль банковского сектора России в 2021 году может достичь 2,5 трлн руб., что станет максимумом в истории.

В 2022 году этот показатель может повторить или побить этот рекорд.