В России может стать больше бесплатной пищи для бедных

В России может стать больше бесплатных продуктов питания для малоимущих граждан.

Производителей хотят избавить от НДС на товары с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. Соответствующий вопрос прорабатывают специалисты Министерства финансов РФ совместно с коллегами из ФНС.

Об этом следует из ответа Минфина на инициативу организации "Фудшеринг". В Минпромторге идею поддержали. Там считают, что изменения позволят оказывать помощь огромному числу россиян без привлечения бюджетных средств.

В Минэкономразвития полагают, что эту меру следует распространить не только на продукты питания, но и на другие товары первой необходимости.

Как говорят эксперты, отмена НДС поможет нуждающимся, будет способствовать уменьшению нагрузки на свалки, а также уменьшит финансовую нагрузку на ритейлеров, пишут "Известия".

Банк России предложил создать новый для страны тип банковского депозита — специально для малоимущих людей. Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.