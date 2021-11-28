28 Ноября 2021
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Больница-долгострой, инфекционный корпус, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

"На вранье вы далеко уедете". Журналист, которого Минздрав водил за нос с посещением "красной зоны", возмущен сюжетом "Первого канала"

История с несостоявшимся посещением ковидной "красной зоны" журналистом Дмитрием Борисенко получила неожиданное продолжение, о котором он рассказал на своем канале.

Напомним, 24 ноября 11 главврачей российских больниц написали открытое письмо известным персонам и всем сомневающимся в необходимости поголовной вакцинации с приглашением посетить "красную зону", чтобы увидеть, как умирают люди и изменить свое мнение. Борисенко позвонил и сказал, что готов, потому что у людей есть масса вопросов. У него запросили данные и попрощались. И он сделал вывод, что это была пиар-акция, запущенная, как он предполагает, главредом RT Маргаритой Симоньян.

Через два дня, однако, ему позвонили из Минздрава и заявили, что готовы провести его. Борисенко считает, что в ведомстве увидели, как разошлось его резонансное видео, и таки решились. Его пригласили на 11 утра субботы. Он попросил, чтобы ему разрешили посетить "красную зону" с кем-то из знакомых врачей и дали возможность задать некоторые вопросы, а также взять с собой оператора для съемок. Его попросили передать данные этих врачей и зафиксировали его пожелания, не пообещав, правда, непременно их выполнить, но Борисенко сказал, что важно развеять сомнения людей и все-таки нужно не просто посмотреть на больных, а и задать интересующие людей вопросы, чтобы процесс вакцинации пошел лучше.

Свой ролик он записал после назначенного времени, когда ему так никто и не позвонил, хотя была достигнута конкретная договоренность. Он также отметил, что считал и считает неэтичным смотреть на людей, но ради важного дела готов на это пойти. И перезвонил по телефону, с которого ему звонили. Но вызов сбросили.

Борисенко рассказал, что много лет был директором по маркетингу в крупных компаниях, признавался "Коммерсантом" одним из самых успешных в строительной отрасли.

"Господин Мурашко. Я сейчас хочу обратиться к Вам не как журналист, а как человек, который имеет опыт управления. Если бы Вы работали у меня в департаменте и я увидел, как вы выстраиваете коммуникацию со СМИ, эту обратную связь, как Вы "умеете" провести мероприятие, Вы бы у меня пробкой вылетели с работы без выходного пособия. Таких, как Вы, у нас увольняли по щелчку. А Вас устраивают на госсулужбу. Судя по тому, какой бардак я увидел в этом конкретном случае, у Вас такой же бардак, скорее всего, творится по всей цепочке. Ваши управленцы устроили шапито из этой акции: сами всех позвали - и сами сдулись. Вы вообще понимаете, что Вы творите, Мурашко? Как к Вам относятся граждане? К Вам и так вопросов выше крыши, так Вы еще себя закапываете такими вот историями. Я попытался начать диалог. Но Вы сделали все, чтобы он не пошел", - заявил Борисенко.

Он отметил, что не удивляется тому, что при таком управлении в России ужасная статистика по ковиду.

"Вас гнать надо в шею как управленца. Я имею право на такое мнение, потому что столкнулся сейчас: меня как мальчика два дня "мурыжили" с ответами - и сдулись. Теперь я не пойду туда, у меня есть моральное право не идти по Вашему приглашению, так как я предпринял все шаги, чтобы туда попасть. И не попал. Поэтому теперь Вы к нам, а мы скажем, куда и в какое время. И уж поверьте, "мурыжить" Вас, как Вы это делали, не будем", - заключил Борисенко.

Однако история на этом не закончилась. Вчера "Первый канал" неожиданно показал язвительный сюжет о том, что приглашенных в "красную зону" ждали, медики даже вывели на работу дополнительных врачей, но никто из "антипрививочников" в Санкт-Петербурге так и не пришел (см. видео с 04:13). В Москве же, как было показано, они устроили "балаган". Это возмутило журналиста.

"Редакторы "Первого канала", вам в детстве не говорили, что врать нехорошо? Мне должны были перезвонить из Минздрава, сказали, что мы формируем группу, и когда она будет сформирована, мы вам перезвоним и скажем, куда подъехать, потому что без сопровождения вас никуда не пропустят. А сейчас говорят: никто не пришел. Да вы охренели так врать? Вы заврались уже выше некуда! У меня два видео с телефонными переговорами. И вы говорите, что никто не откликнулся?! Да, на вранье вы далеко уедете... Если сейчас будет стоять задача разгромить ура-пропаганду, то и усилий не надо прикладывать. Они сами все делают, выставляя ложь на федеральном канале. Ребята на федеральных каналах рассказывают мне, что там творится. Вы долго так не протянете со своим враньем. А что касается московской истории, то, конечно, там устроили провокацию, к гадалке не ходи. Ввели подставных, чтобы они пришли туда поскандалить", - рассказал Борисенко в своем видео.

Актриса Мария Шукшина тоже пыталась попасть в "красную зону", о чем на днях написала в своем телеграм-канале. Одним из подписантом открытого письма был главврач больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. Она позвонила в приемную Гусева и сказала, что хотела бы связаться с главврачом по поводу его письма с предложением посетить "красную зону". Но ей ответили, что звонить нужно по телефону 8 800 200 01 12, который является телефоном общероссийской горячей линии по коронавирусу.

"Прошу господина Гусева публично дать официальное объяснение этой ситуации или принести извинения за публикацию фейковой информации о предложении посетить "красную зону". Я вполне понимаю, что такие предложения могут быть сомнительны с медицинской точки зрения и даже опасны для пациентов, тем более считаю неэтичным делать предложения о посещении "красной зоны" ради красного словца, а потом скрывать свои контакты за телефонами горячих линий", - написала Шукшина.

Показательно, что Гусев был в сюжете "Первого канала", то есть выступал уже после того, как в его приемной "отфутболили" Шукшину, о чем он не мог не знать.

Все эти истории снова подчеркивают, что в коммуникации властей с народом существуют огромные проблемы, которые только усиливают недоверие в обществе. Об этой проблеме недавно заявил на телевидении вице-спикер Госдумы Петр Толстой. И, судя по всему, открытого диалога с неудобными вопросами власти стараются избегать любыми способами.

Теги: больница, красная зона, антипрививочники, ковид



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