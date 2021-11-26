Журналист рассказал, чем закончилась его просьба провести его на экскурсию в "красную зону"

Журналист Дмитрий Борисенко откликнулся на призыв 11 главврачей российских больниц сходить в "красную зону" по ковиду, который был адресован всем сомневающимся в необходимости поголовной вакцинации. Видео со звонком по указанному телефону он выложил в YouTube.

Первый звонок был после автоответчика то ли сброшен, то ли сорвался. Со второго раза Борисенко дозвонился до оператора. Он спросил, из какого города звонящий, сколько ему лет, является ли он частным лицом. Тот сказал, что в качестве журналист откликнулся на призыв главврачей и хочет посетить "красную зону", куда через СМИ были приглашены все желающие. Оператор ответил, что уточнит. Через некоторое время оператор спросил номер телефона звонящего и снова попросил подождать. Конец разговора был неожиданным:

"Спасибо за ожидание. Данные переданы. Всего хорошего".

Борисенко попытался уточнить, что дальше, но оператор уже повесил трубку.

"Ну вот как мне это расценивать? Я позвонил с благими намерениями как представитель СМИ, чтобы записаться, сходить посмотреть то, о чем говорил Проценко: приходите, мы вам все покажем", - сказал журналист.

Ему так никто и не перезвонил. И он возмущен тем, что пропаганда пишет, что никто не откликнулся, а значит, "антипрививочники" испугались.

"Ну, я откликнулся. Позвонил и сказал: хочу прийти, покажите! Не позвали даже. Из чего я делаю вывод, что это была пиар-акция, причем тупо сработанная Симоньян, как предположение. Им было по барабану, откликнутся люди или нет. Все, что они делают, оборачивается против них же. Шума много, а эффекта - ноль. Наоборот, есть отрицательный эффект", - сказал Борисенко.

Он назвал письмо "письмом 12 друзей Голиковой", имея в виду Маргариту Симоньян как вероятного организатора акции. На это прямо намекал экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, обративший внимание на синхронное появление письма в ТАСС и RT.

Также он прокомментировал пост ведущего Владимира Соловьева, что "в сухом остатке все "слились", от приглашения врачей посетить красные зоны "звезды" отказались. Что и ожидалось".

"Вам выложить мой звонок по поводу записи на проход в "красную зону" на телефон, который оставил в своем обращении Проценко? Посмотрю, как Вы будете юлить", - написал Борисенко.