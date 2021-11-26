Уральского автора Telegram-каналов Устинова осудили на 14 лет колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы отправил уральского блогера и автора Telegram-каналов Александра Устинова на 14 лет в колонию строгого режима, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что обвинение просило для Устинова 14 лет колонии со штрафом в 800 тыс. рублей по пунктам "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство" (заявитель — Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат), 9 лет колонии со штрафом в размере 700 тыс. рублей по каждому эпизоду мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ (завод "Вентпром" и представитель компании "Сима-ленд" Николай Чуфаров); 5 лет колонии по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" (депутат Госдумы Александр Хинштейн). А также 200 ч. общественных работ по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ "Клевета" (представители банка ВТБ).

Позже было принято решение избавить блогера от последнего наказания в связи с истечением срока исковой давности, а вышеупомянутые сроки частично суммировать. В результате обвинение попросило для Устинова 16 лет "строгача".

Устинов был задержан 29 ноября 2018 года. Его обвиняют в шантаже и вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, Устинов готовил клеветнические статьи, а потом публиковал и требовал немалые суммы за их удаление. Потерпевшим стал депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители завода "Вентпром".