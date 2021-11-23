23 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Александр Устинов (2021) | Фото: vk.com/ustinovsasha

Гособвинение запросило 16 лет "строгача" для уральского автора Telegram-каналов Устинова

Уральского блогера и автора Telegram-каналов Александра Устинова могут посадить на 16 лет в колонию строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей. Такое наказание запросило гособвинение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы. Приговор, в том числе и другим фигурантам дела - журналисту Ивану Бесценному и программисту Антону Старку, будет оглашен 26 ноября.

Напомним, что обвинение просило для Устинова 14 лет колонии со штрафом в 800 тыс. рублей по пунктам "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство" (заявитель — Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат), 9 лет колонии со штрафом в размере 700 тыс. рублей по каждому эпизоду мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ (завод "Вентпром" и представитель компании "Сима-ленд" Николай Чуфаров); 5 лет колонии по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" (бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн). А также 200 ч. общественных работ по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ "Клевета" (представители банка ВТБ)

Позже было принято решение избавить блогера от последнего наказания в связи с истечением срока исковой давности, а вышеупомянутые сроки частично суммировать. В свою очередь Бесценному и Старку обвинение запросило по 14 лет колонии строгого режима со штрафами в размере 750 тыс. рублей каждому.

Устинов был задержан 29 ноября 2018 года. Его обвиняют в шантаже и вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, Устинов готовил клеветнические статьи, а потом публиковал и требовал немалые суммы за их удаление. Потерпевшим стал депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители завода "Вентпром".



Теги: Устинов, гособвинение, telegram-канал, автор



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