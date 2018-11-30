"Вентпром" подтвердил информацию о задержании уральского медиа-менеджера Александра Устинова

Артёмовский машиностроительный завод "" подтвердил информацию о задержании уральского автора Telegram-каналов и различных интернет-ресурсов, передаёт корреспондент

По данным предприятия, о руководстве "Вентпрома" распространялись не соответствующие действительности сведения клеветнического характера.

Также, по данным машзавода, сведения касались губернатора Евгения Куйвашева и других высокопоставленных политиков и бизнесменов РФ.

По предварительной информации, международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях.

Устинов был задержан после передачи денег.

По данным "Вентпрома", дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, его ведет управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области.

В пресс-службе полицейского главка до сих пор официально не комментируют эту ситуацию.

Напомним, в 2016 г. Артёмовский машиностроительний завод "Вентпром" оказался в плачевном положении. Его сотрудники написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, главе Артемовского городского округа Ольге Кузнецовой и лидерам межрегионального общественного движения "В защиту человека труда". В нем они заявили, что оказались под угрозой увольнения из-за судебных разбирательств. Речь шла о решении взыскать с завода 1 млрд 417 млн руб. в пользу ООО "Гросс" и его директора Владимира Макарова. К проблеме подключился Куйвашев, ситуацию удалось нормализовать, областное правительство даже помогало "Вентрому" выходить на зарубежные рынки.