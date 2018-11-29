В Екатеринбурге задержали автора Telegram-каналов Александра Устинова

В одном из отелей Екатеринбурга 29 ноября силовики задержали политтехнолога, владельца нескольких информационных сайтов, автора Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП дубернатора" Александра Устинова, пишут "Вечерние ведомости".

Сообщается, что Устинов и члены его команды держали под контролем несколько сайтов, среди которых ustav.net, kompromatural.ru, compromat.ws, glavk.info и якобы шантажировали влиятельных в России и на Урале политиков и бизнесменов.

Схема работы была проста - предположительно, на сайтах публиковался компромат на известного человека или компанию, затем материал удалялся с ресурсов за определенное вознаграждение.

Очередной такой компанией стала "АМЗ ВЕНТПРОМ", руководство которой обратилось с заявлением в правоохранительные органы. Представители фирмы сообщили силовикам, что группе во главе с Устиновым обманным путем удалось выманить у них около 6 млн руб.

Также есть информация, что Устинова задержали как раз при получении этих денег.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области получить официальную информацию по этому поводу Накануне.RU не удалось.