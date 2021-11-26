Парламент Северной Осетии переголосовал – теперь он за введение QR-кодов

26 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Северо-Кавказский ФО
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

Парламент Северной Осетии переголосовал – теперь он за введение QR-кодов

Парламент Северной Осетии-Алании недолго оставался единственным в стране, давшим отрицательное заключение на проект федеральных законов о введении QR-кодов в самолетах, поездах и общественных местах.

Спустя несколько часов после первого голосования (и вызванного им общественного резонанса в интернете и СМИ) осетинские парламентарии решили переголосовать.

При первом голосовании за законопроекты отдали свои голоса 30 депутатов при необходимых 35, 12 голосовали против, четверо воздержались.

При повторном голосовании за одобрение документов высказалось уже 44 депутата, против осталось только четыре голоса, один воздержался, еще двое не голосовали.

Накануне законопроекты рассматривали несколько региональных заксобраний, и почти все они высказались положительно, некоторые решили перенести рассмотрение спорного вопроса (благо время еще есть – регионы должны прислать свои отзывы в Госдуму до 16 декабря).

Напомним, внесенные правительством России в Госдуму законопроекты по закону направляются на одобрение региональным парламентам.

Зампред Госдумы Александр Жуков накануне рассказал, как будет проходить рассмотрение законопроектов. Параллельно с регионами вопрос будут рассматривать в различных форматах в Москве. 26 ноября "нулевые слушания" пройдут в Общественной палате России, с 26 ноября по 3 декабря законопроекты будут обсуждать в Национальной медицинской палате под председательством Леонида Рошаля. С 6 декабря пройдет обсуждение во фракциях, 14 декабря – на объединенном заседании профильных комитетов Госдумы – по транспорту, охране здоровья, безопасности. На обсуждения и во фракциях, и в комитетах приглашены профильные министры – транспорта и здравоохранения, а также вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая также федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Если на всех предварительных этапах удастся договориться, 16 декабря законопроекты рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.

Теги: северная осетия, голосование, qr-коды, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2472

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети