Парламент Северной Осетии переголосовал – теперь он за введение QR-кодов

Парламент Северной Осетии-Алании недолго оставался единственным в стране, давшим отрицательное заключение на проект федеральных законов о введении QR-кодов в самолетах, поездах и общественных местах.

Спустя несколько часов после первого голосования (и вызванного им общественного резонанса в интернете и СМИ) осетинские парламентарии решили переголосовать.

При первом голосовании за законопроекты отдали свои голоса 30 депутатов при необходимых 35, 12 голосовали против, четверо воздержались.

При повторном голосовании за одобрение документов высказалось уже 44 депутата, против осталось только четыре голоса, один воздержался, еще двое не голосовали.

Накануне законопроекты рассматривали несколько региональных заксобраний, и почти все они высказались положительно, некоторые решили перенести рассмотрение спорного вопроса (благо время еще есть – регионы должны прислать свои отзывы в Госдуму до 16 декабря).

Напомним, внесенные правительством России в Госдуму законопроекты по закону направляются на одобрение региональным парламентам.

Зампред Госдумы Александр Жуков накануне рассказал, как будет проходить рассмотрение законопроектов. Параллельно с регионами вопрос будут рассматривать в различных форматах в Москве. 26 ноября "нулевые слушания" пройдут в Общественной палате России, с 26 ноября по 3 декабря законопроекты будут обсуждать в Национальной медицинской палате под председательством Леонида Рошаля. С 6 декабря пройдет обсуждение во фракциях, 14 декабря – на объединенном заседании профильных комитетов Госдумы – по транспорту, охране здоровья, безопасности. На обсуждения и во фракциях, и в комитетах приглашены профильные министры – транспорта и здравоохранения, а также вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая также федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Если на всех предварительных этапах удастся договориться, 16 декабря законопроекты рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.