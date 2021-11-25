Парламент Северной Осетии не одобрил законопроекты о введении QR-кодов

25 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Северо-Кавказский ФО
Проверка QR-кодов в Татарстане (2021) | Фото: telegram-канал ТАТМЕДИА / t.me/tatmediaofficial

Парламент Северной Осетии не одобрил законопроекты о введении QR-кодов

Парламент Республики Северная Осетия – Алания стал первым в России региональным заксобранием, не поддержавшим правительственные проекты о введении QR-кодов в самолетах, поездах и общественных местах.

Североосетинское издание "ОсНова" передает, что за поддержку документов проголосовали 30 депутатов, против – 12. Для одобрения законопроекты должны были набрать 35 голосов.

При обсуждении депутат-"единоросс" Борис Кантемиров выразил сомнения в необходимости введения обязательных QR-кодов и их влиянии на динамику распространения болезни, отметив при этом, что потери бизнеса никто не может предугадать и тем более компенсировать.

Напомним, после внесения законопроектов в Госдуму в середине ноября парламент по регламенту направил документы на отзыв в регионы. Некоторые из них, например, заксобрание Новосибирской области, уже поддержали законопроекты. Другие готовы одобрить инициативу федерального правительства при внесении ряда поправок.

Рассмотрение законопроектов в Госдуме предварительно назначено на 16 декабря. Это не значит, что их успеют рассмотреть во всех трех чтениях до конца года и до конца осенней сессии Госдумы (22 декабря – последнее заседание сессии). Между тем, законопроекты подразумевают, что QR-коды могут быть введены в срок до февраля 2022 года.



Теги: северная осетия, qr-коды, законопроект, отзыв



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2308

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети