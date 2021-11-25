Парламент Северной Осетии не одобрил законопроекты о введении QR-кодов

Парламент Республики Северная Осетия – Алания стал первым в России региональным заксобранием, не поддержавшим правительственные проекты о введении QR-кодов в самолетах, поездах и общественных местах.

Североосетинское издание "ОсНова" передает, что за поддержку документов проголосовали 30 депутатов, против – 12. Для одобрения законопроекты должны были набрать 35 голосов.

При обсуждении депутат-"единоросс" Борис Кантемиров выразил сомнения в необходимости введения обязательных QR-кодов и их влиянии на динамику распространения болезни, отметив при этом, что потери бизнеса никто не может предугадать и тем более компенсировать.

Напомним, после внесения законопроектов в Госдуму в середине ноября парламент по регламенту направил документы на отзыв в регионы. Некоторые из них, например, заксобрание Новосибирской области, уже поддержали законопроекты. Другие готовы одобрить инициативу федерального правительства при внесении ряда поправок.

Рассмотрение законопроектов в Госдуме предварительно назначено на 16 декабря. Это не значит, что их успеют рассмотреть во всех трех чтениях до конца года и до конца осенней сессии Госдумы (22 декабря – последнее заседание сессии). Между тем, законопроекты подразумевают, что QR-коды могут быть введены в срок до февраля 2022 года.