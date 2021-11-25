25 Ноября 2021
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Происшествия Тюменская область
Павел Шадрин (2021) | Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени арестован следователь, которому вменили "пьяное" ДТП на Объездной

В Тюмени арестован следователь СК Павел Шадрин, которому вменили смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Павел Шадрин будет находиться в СИЗО по 23 января 2022 г. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет колонии.

Напомним, по предварительным данным, в 23.00 22 ноября автомобиль BMW сбил двух рабочих, которые, занимаясь дорожными работами, переходили проезжую часть в неположенном месте. Оба пострадавших погибли, им 61 год и 30-35 лет. 34-летний водитель BMW, предположительно, был пьян. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Павел Шадрин(2021)|Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области



Теги: Объездная, рабочие, БМВ, гибель, СКР, Александр Бастрыкин, ДТП, уголовное дело



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