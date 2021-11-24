24 Ноября 2021
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Происшествия Тюменская область
тюмень (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени в дорожной аварии погибли двое рабочих - за рулем мог быть следователь

В Тюмени погибли дорожные рабочие, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

"По предварительным данным, в 23.00 22 ноября автомобиль "БМВ" сбил двух рабочих, которые переходили дорогу в неположенном месте. Делали дорожную работу, видимо. Оба пострадавших погибли, им 61 год и 30-35 лет. 34-летний водитель "БМВ", предположительно, был пьян", - уточнила начальник отдела пропаганды управления Анжела Борисова.

В областном управлении СКР, куда переданы материалы из ГАИ, Накануне.RU сообщили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Личность предполагаемого виновника в управлении оставили без комментариев, однако Telegram-канал "Shot" предполагает, что за рулём "БМВ" был майор юстиции, замначальника следственного отдела.



Теги: Объездная, рабочие, БМВ, гибель



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