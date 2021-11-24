В Тюмени сотруднику СК грозит арест и увольнение за пьяное ДТП

Предполагаемый виновник смерти на объездной в Тюмени двух рабочих – сотрудник Следственного комитета, ему грозит арест, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Следователь попал под "уголовку" по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

"Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения – заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам. В рамках расследования уголовного дела следствие намерено установить все обстоятельства этого ДТП и привлечь виновника аварии, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству, к уголовной ответственности по всей строгости закона", - уточнили в управлении.

Напомним, по предварительным данным, в 23.00 22 ноября автомобиль BMW сбил двух рабочих, которые, занимаясь дорожными работами, переходили проезжую часть в неположенном месте. Оба пострадавших погибли, им 61 год и 30-35 лет. 34-летний водитель BMW, предположительно, был пьян. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".