Резонансное дело о смертельном ДТП с участием сотрудника СКР передано в Центральный аппарат ведомства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР региона Александру Кублякову передать уголовное дело о "смертельном" ДТП, в совершении которого подозревается сотрудник регионального следственного управления, в производство следователей Главного следственного управления СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения".

"Подозреваемый был задержан, следствие намерено заявить перед судом ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудник уже уволен из органов Следственного комитета по отрицательным мотивам. В рамках дальнейшего расследования уголовного дела следователям поручено установить все обстоятельства этого ДТП и дать всестороннюю и принципиальную правовую оценку действиям виновника аварии", - говорится в сообщении ведомства.

Ход расследования находится на контроле Бастрыкина.

Напомним, по предварительным данным, в 23.00 22 ноября автомобиль BMW сбил двух рабочих, которые, занимаясь дорожными работами, переходили проезжую часть в неположенном месте. Оба пострадавших погибли, им 61 год и 30-35 лет. 34-летний водитель BMW, предположительно, был пьян. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".