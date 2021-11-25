25 Ноября 2021
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ: Вакцины дают людям ложное ощущение безопасности

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцины дают людям ложное чувство безопасности.

"Люди думают, что вакцинация положит конец пандемии и что люди, которые вакцинировались, не должны предпринимать других мер предосторожности", - сказал он.

Гебрейесус напомнил, что вакцины не предотвращают полностью распространение вируса, сообщает The Guardian.

Ранее в ВОЗ заявили, что причинами роста распространения коронавирусной инфекции являются недостаточные темпы вакцинации и отмена более простых мер профилактики заражения. В организации считают важным соблюдать этим меры во время периода новогодних праздников.



Теги: воз, вакцины, коронавирус



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