ВОЗ: Вакцины дают людям ложное ощущение безопасности

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцины дают людям ложное чувство безопасности.

"Люди думают, что вакцинация положит конец пандемии и что люди, которые вакцинировались, не должны предпринимать других мер предосторожности", - сказал он.

Гебрейесус напомнил, что вакцины не предотвращают полностью распространение вируса, сообщает The Guardian.

Ранее в ВОЗ заявили, что причинами роста распространения коронавирусной инфекции являются недостаточные темпы вакцинации и отмена более простых мер профилактики заражения. В организации считают важным соблюдать этим меры во время периода новогодних праздников.