24 Ноября 2021
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Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Мало вакцинации, много людей без масок. В ВОЗ рассказали, почему растет заболеваемость COVID-19

Причинами роста распространения коронавирусной инфекции являются недостаточные темпы вакцинации и отмена более простых мер профилактики заражения. Об этом в ходе брифинга заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Одна из причин, по которой мы видим рост распространения вируса – это рост социального смешения в условиях недостаточного уровня вакцинации, более заразных штаммов и отмены простых мер, таких, как ношение маски и проветривание. И я думаю, во время этого периода праздника, до конца года, важно, чтобы каждый из нас соблюдал эти меры, чтобы мы все были в безопасности", - сказала Ван Керкхове.

По ее заверениям, необходимо во всех странах предоставить свободный доступ к вакцинации именно уязвимым слоям населения, тем самым защитив их от тяжелого течения болезни. Он также напомнила о необходимости продолжать сохранять такие меры профилактики как ношение маски, соблюдения социальной дистанции и мытье рук.

 



Теги: ВОЗ, вакцинация, коронавирус



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