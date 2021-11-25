Новый виток войны: "Слуга народа" Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова

На Украине противостояние президента Владимира Зеленского и олигарха Рината Ахметова перешло в публичную плоскость. Президентская партия "Слуга народа" объявила бойкот телеканалам Ахметова после того, как известный прозападный телеведущий Дмитрий Гордон на ахметовском канале заявил, что Зеленский для него умер.

Накануне.RU уже писало о разгорающейся войне Зеленского против Ахметова. Офис Зеленского требует отдать телеканалы под контроль, Ахметов ответил категорическим отказом, а его каналы в последние месяцы резко усилили критику Зеленского. Так, известный доктор Евгений Комаровский заявил, что он очень ошибся, поддержав Зеленского в 2019 году. А вчера Гордон высказался еще более резко.

"После всего он для меня умер (аплодисменты в студии. - прим. Накануне.RU), нет его больше. Править Зеленскому - 2,5 года. Для меня он закончился! Все, что произошло с "вагнеровцами", с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с реформами, которых ни одна не сделана! С тем, что он нет может выйти к людям и объяснить!" - сказал Гордон.

После этого депутат Рады от "слуг" Алексей Жмеренецкий заявил, что партия приняла решение игнорировать СМИ Ахметова.

"Наша команда приняла общее решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества", - написал Жмеренецкий.

Гордон отреагировал сразу же.

"Я вообще не слушаю их, не рассматриваю их заявления. Это все уже вчерашний день. "Слуги народа" для меня все умерли скопом", - сказал он.

На канале "Украина" заявили, что информация, представляющая общественный интерес, всегда будет публиковаться, независимо от желания президента. А ведущий телеканала "Украина 24" Василий Голованов подчеркнул, что решение не ходить на эфиры каналов "Украина 24" и "Украина" ударит в первую очередь по рейтингам самих "слуг" и всей "зеленой команды".

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко тоже встал на сторону каналов.

"Не политикам, чиновникам или пиарщикам учить журналистов стандартам профессии. Обязанность власти – отчитываться, а не поучать. Власти не имеют права бойкотировать миллионы украинцев в их праве на получение информации о государственной политике. "Борьба с "олигархическими медиа" – это борьба за контроль над СМИ", - написал Томиленко.

Интересно, что вчера Кабмин Украины утвердил график "борьбы с олигархами". К концу 2022 года у них хотят отнять телеканалы. В документе этот пункт звучит так: "Уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года". Также предусмотрены меры по отъему бизнеса.

Смысл "борьбы против олигархов" сводится к тому, что в США хотят более полного властвования на Украине. Сейчас оно опосредовано через олигархов, которые имеют собственный интерес и не хотят лишаться власти. Зеленский же является послушным проводником интересов США.

Показательно, что рейтинг Зеленского рухнул почти до 20%, и лишь чуть выше уровня Петра Порошенко. А последний опрос центра им. Разумкова впервые показал, что во втором туре выборов Зеленский проигрывает. У него все еще наибольший рейтинг, но во втором туре он немного уступает бывшему спикеру Рады Дмитрию Разумкову (с названием социологического центра - совпадение). И хотя результат находится в пределах погрешности, такое падение говорит о многом. Зеленский за 2,5 года полностью потерял доверие украинцев.