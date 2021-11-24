В Сургутском районе отменили ЧС по африканской чуме свиней

В Сургутской районе ХМАО-Югры снят режим чрезвычайно ситуации, введенный на территории из-за африканской чумы свиней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сургутского района. Напомним, что зараженных животных обнаружили в крестьянском фермерском хозяйстве (КФХ) "Капсамун".

Карантин в КФК был введен губернатором Натальей Комаровой с 18 ноября. Радиус угрожаемой зоны составит пять километров, территория, непосредственно прилегающая к очагу. Под запрет попало посещение территории посторонними лицами, въезд и выезд транспортных средств, за исключением тех, кто занимается ликвидацией очага, перемещение и перегруппировка свиней, ввоз и вывоз свиней, их убой, вывоз продукции, включая корма Зона наблюдения распространилась на 20 километров, а под наблюдение попали деревня Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут и поселок Юганская Обь.

"Постановление об отмене ЧС муниципального характера сегодня подписал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба, который прошел в администрации муниципалитета в связи с тем, что все мероприятия, необходимые для ликвидации очага, проведены", - сообщил собеседник агентства.

Несмотря на это, карантин на территории района продлится до 18 декабря, а наблюдения за вышеуказанными фермерскими хозяйствами также продолжится. За три дня до снятия карантина будет проведена повторная дезинфекция.