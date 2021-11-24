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куриный помет, экология, свалка (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Гендиректор птицефабрики "Среднеуральская" заплатит штраф за "пометохранилище"

Суд вынес приговор 44-летнему генеральному директору птицефабрики "Среднеуральская". Топ-менеджеру назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в 2016-2018 годах глава птицефабрики, стремясь извлечь максимальную прибыль и уменьшить затраты по обезвреживанию опасных отходов производственной деятельности, давал указания по вывозу свежего куриного помета на расположенное в Среднеуральске "пометохранилище". При этом оно и так до предела было заполнено этим отходом.

"Исполнение данных подсудимым указаний повлекло за собой переполнение "пометохранилища", разлив помета на прилегающие к нему земельные участки и их последующее загрязнение различными химическими веществами", - говорится в материалах дела.

Как выяснили в СКР, впоследствии гендиректор птицефабрики давал указания вывозить помет на земельные участки в Нижнесергинском и Богдановичском районах. Это повлекло загрязнение окружающей среды в данных районах и причинение материального ущерба. Его общая сумма составила более 135 млн рублей.

куриный помет, экология, свалка(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

В ходе расследования было арестовано транспортное средство подсудимого, принадлежащие ему жилые и нежилые здания, а также имущество птицефабрики. По делу допрошено более 100 свидетелей и проведен комплекс судебных экспертиз. Так, подтвердился факт загрязнения почвы такими веществами, как азот аммонийный, калий, нефтепродукты, сера, фосфор и другие.

Суд признал топ-менеджера виновным и вынес ему приговор. Гендиректор Среднеуральской птицефабрики выплатит штраф в размере 150 тысяч рублей. Гражданский иск о взыскании вреда, причиненного почвам, будет рассмотрен отдельно.



Теги: Среднеуральская птицефабрика, помет, гендиректор, штраф



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