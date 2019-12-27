13 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

"Пометохранилище": гендиректор птицефабрики "Среднеуральская" стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет предъявил обвинение 42-летнему генеральному директору птицефабрики "Среднеуральская". Речь идет о многомиллионном ущербе.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, мужчине вменяется часть 2 статьи 247 УК РФ - "хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды".

Как удалось выяснить следователям, в 2016-2018 годах гендиректор отлично знал, что место размещения отходов птицефабрики "Среднеуральская" уже до предела заполнено свежим куриным пометом, который относится к отходам III класса опасности: несмотря на это, он давал указания вновь свозить его на забитое до отказа так называемое "пометохранилище". В результате случился разлив фракций куриного помета на прилегающие земельные участки, что повлекло загрязнение почвы химическими веществами.

птицефабрика Рефтинская(2012)|Фото: Накануне.RU

Судебная экологическая экспертиза показала, что в почве содержатся азот аммонийный, калий, нефтепродукты, сера, фосфор и другие вещества. Следствием установлено, что загрязнением причинен материальный ущерб на сумму более 14,5 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время ущерб погашается на основании решения Арбитражного суда Свердловской области. Расследование уголовного дела, между тем, продолжается.

Напомним, недавно птицефабрика "Среднеуральская" уведомила о сокращении 25% персонала. Позже стало известно, что предприятие может избежать увольнения работников.

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"Пометохранилище": гендиректор птицефабрики "Среднеуральская" стал фигурантом уголовного дела

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Теги: птицефабрика Среднеуральская, помет, дело



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