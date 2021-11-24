24 Ноября 2021
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Общество В России
Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

Адвокат Моргенштерна ответил на слова Бастрыкина о наркотиках

Российский исполнитель Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сфера деятельности — музыка.

Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин. Так он прокомментировал высказывание председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

"Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант", — сказал правозащитник.

Напомним, Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Причем сделал это публично – выступая на онлайн-конференции юридических факультетов МГЮА и МГУ.



Теги: Моргенштерн, наркотики, Бастрыкин, СКР



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