Адвокат Моргенштерна ответил на слова Бастрыкина о наркотиках

Российский исполнитель Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сфера деятельности — музыка.

Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин. Так он прокомментировал высказывание председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

"Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант", — сказал правозащитник.

Напомним, Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Причем сделал это публично – выступая на онлайн-конференции юридических факультетов МГЮА и МГУ.