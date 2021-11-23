Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Причем сделал это публично – выступая на онлайн-конференции юридических факультетов МГЮА и МГУ.

"Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекая [...] огромное количество нашей молодежи. А мы всё сидим и абстрактно рассуждаем, что человек — высшая ценность и права человека нарушать нельзя", - заявил Бастрыкин.

Напомним, в конце октября блогера и журналиста Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном. Отметим, что Дудю грозил штраф до 1,5 миллионов рублей, ему вменялась пропаганда наркотических средств с использованием интернета.

Сейчас, кстати, идет проверка высказывания Моргенштерна уже в другом интервью – Ксении Собчак. В нем он высказал непонимание по поводу огромных расходов государства на празднование Дня Победы.