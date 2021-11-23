"Чтобы по-тихому не снесли". "Мирные жители" запустили круглосуточный видеомониторинг аэровокзала "Уктус"

Общественное движение "Мирные жители", выступающее против сноса аэровокзала "Уктус", организовало круглосуточное видеонаблюдение за зданием, чтобы то смогло избежать судьбы печально известного ПРОМЭКТа и флигеля усадьбы Поповичевых на Малышева.

"Как вы знаете, Уральское управление Ространснадзора планирует снести аэровокзал "Уктус" — главный исторический памятник Ботаники. Документы сноса оформлены наспех и с кучей нарушений. Игнорируется то, что аэровокзал имеет признаки ОКН и сейчас управление охраны памятников устанавливает его ценность. Еще мы ждём от Евгения Куйвашева и Алексея Орлова их позиции по этому поводу. А пока мы настроили мониторинг, чтобы подрядчики не смогли по тихому начать снос", - написали общественники в себя в Telegram-канале.

Посмотреть прямую трансляцию можно на YouTube.

Напомним, ранее общественникам удалось временно приостановить конкурс на снос здания. Активисты общественных движений "Мирные жители" и "Реальная история" обратились сразу в несколько инстанций из-за нарушений, допущенных при составлении документов к закупкам на снос. Почти сразу после этого состоялось заседание свердловского УФАС, которое по итогу рассмотрения жалобы отклонило ее, признав претензии к аукциону несостоятельными. Между тем, в Екатеринбурге завершился конкурс на поиск подрядчика, который займется демонтажем здания аэровокзала "Уктус". Снос будет производить ООО СМП "Горремстрой", которое предложило сумму в размере 600 тыс. 705 руб.