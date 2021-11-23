Модернизация школ и детсадов Нижневартовска стала результатом объединения усилий муниципальных, окружных властей и нефтяников

Несмотря на то и дело врывающийся в школьную жизнь дистант, ученики и учителя столицы Самотлора, как и подавляющее большинство в стране, предпочитают учиться в стенах родных учебных заведений. И, чтобы эти стены, классы и все школьные рекреации были современными, яркими и удобными в Нижневартовске сделано много.

Проведение капитального ремонта в образовательных организациях постоянно в повестке городских властей. Но Нижневартовск - город молодой и потребность в модернизации школ, гимназий, детсадов не теряет актуальности. На встрече депутатов Нижневартовска с губернатором Югры Натальей Комаровой, прошедшей в октябре, этот вопрос также обсуждали как один из приоритетов в деятельности администрации города.

Финансирование капремонта городских школ идет за счет программ инициативного бюджетирования для обновления образовательных организаций, «Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», окружного и городского бюджетов, спонсорской помощи депутатов.

На цели подготовки образовательных учреждений к учебному году, по словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирины Воликовской, в 2021 году направлено свыше 180 млн рублей (средства окружного и городского бюджетов, поддержка в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и Правительством Югры, а также фонды депутатов округа и Тюменской области).

«Объем финансирования – беспрецедентный. Он позволит нам закрыть сразу несколько крупных проблемных вопросов, которые не удавалось решить ранее - они требуют объемных капиталовложений. Например, стояла потребность в ремонте фасада одного из детских садов. Так как большинство наших объектов в эксплуатацию были введены давно, то уже некоторым учреждениям требовался капитальный ремонт кровель. И в этом году данные мероприятия провели в семи детских садах. Кроме того, продолжим работу по установке ограждений по периметру образовательных организаций для их антитеррористической защищенности», - рассказала Ирина Воликовская.

Потребность в проведении текущих и капитальных ремонтов была определена по результатам проведенных плановых осмотров образовательных организаций по техническому и санитарному состоянию зданий. Особое внимание уделяли созданию универсальной безбаръерной среды для маломобильных категорий граждан. Объемная работа была проведена по замене старых оконных блоков на новые пластиковые, это коснулось 11 школ и четырех детских садов города.

Городские депутаты и представители общественности осуществляли контроль за выполнением всех работ. К началу образовательного процесса во всех школах прошли косметические ремонты, в одной школе и детскому саду обновили пищеблоки.

А на территории нижневартовской школы №19 теперь функционирует новая беговая дорожка, выполненная из прорезиненной крошки, которая считается более безопасной. Причем, пользоваться ею можно и в непогоду. Модернизация беговой дорожки, протяженность которой около 250 метров, проводилась в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, которое было заключено между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «НК «Роснефть».

«Сейчас школьники и жители микрорайона смогут в полной мере заниматься легкой атлетикой на обновленном покрытии и стремиться к высоким спортивным результатам, а самое главное - оздоравливаться на свежем воздухе», - отметила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

В ремонте учебных заведений города оказывают постоянную помощь крупные предприятия. Компания "Самотлорнефтегаз", например, помогла в обустройстве кабинета кулинарии, проведении косметического ремонта школы №42.

А два профильных класса фактически полностью обновлены с помощью "Роснефти". Здесь старшеклассники теперь имеют возможность системно готовиться к поступлению в вузы по специальностям для сферы нефтедобычи. Кроме того, установлено новое оборудование, в том числе, и для уроков робототехники, а робот Кузьма пользуется особой популярностью у учеников.

Директор МБОУ "Средняя школа №42" Галина Гасымова говорит: "Начиная с пятого класса дети приходят и работают здесь очень активно. И это еще одно доказательство, как важно обучать ребенка с использованием современных технологий".

Финансовая поддержка компании "Роснефть" позволила оборудовать в двух школах Нижневартовска классы изучения вопросов безопасности, в условиях максимально приближенных к реальности. "Роснефть" в 2021 году выделила департаменту образования Нижневартовска всего около 95 млн рублей. Также в школах №21 и 2 капитально отремонтированы классы, в которых будут изучать вопросы безопасности.

Значительную помощь в обновлении учебных заведений города оказывают депутаты. Ремонт актового зала с заменой сцены и всей системы освещения 42 школы помог осуществить депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев. С целью обеспечения безопасности в этой школе установлены арочные металлоискатели на входе, организован контроль прохода. Есть своя система контроля доступа в здание. Средства для организации этих мероприятий по безопасности выделил председатель Думы Югры Борис Хохряков.

Родители учеников школы №42 внимательно следили за качеством ремонтных работ и оказались приятно удивлены результатом. "Очень было приятно пройтись по школе. Прямо отличное состояние, мы довольны", - рассказала родительница Татьяна Орлова.

В школе №43 к новому учебному году оборудовали новый лингафонный кабинет для изучения английского языка, отремонтировали кабинет химии, установили новую электронную таблицу Менделеева. А в рекреационных помещениях школы теперь великолепные тематические уголки, посвященные творчеству Пушкина, шахматам и так далее.

Обновление в 2021 году в Нижневартовске коснулось не только школьного образования. Масштабные ремонты прошли и в детских садах. В детсаду №25 была серьезная проблема, как говорят строители, плитка фасада "начала отстреливать". Здание было обтянуто строительной сеткой с 2017 года. И "Семицветик" ждал, пока появятся средства на обновление фасада.

"Требовалась 100-процентная замена всего фасада. И в этом году порядка 16 млн рублей, благодаря взаимодействию с "Роснефтью", мы изыскали", - рассказывает Ирина Воликовская.

Детский сад №40 "Золотая рыбка" стал теплей и уютней, здесь заменили всю систему отопления, обновили окна на всех трех этажах. Помогла этой модернизации муниципальная программа "Инициативное бюджетирование". Музыкальный зал в этом детсаду также обновился, усовершенствовали систему безопасности за счет средств городского бюджета и спонсорской помощи.

Резюмируя, отметим, что столь масштабная модернизация детсадов и школ Нижневартовска стала возможна благодаря объединению усилий - муниципальных окружных властей и спонсорской помощи нефтяников и депутатов.