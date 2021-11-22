В Перми наказан виновник смерти пермячки при обрушении строительных ограждений

В Перми сотрудник одной из компаний признан виновным в обрушении крыши дома №25 по Крылова, жертвой которого стала женщина, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Напомним, что компания занималась ремонтом дома, где обрушились строительные конструкции. В результате ЧП на Краснова одна женщина погибла от травм, вторая была госпитализирована.

Злоумышленник был сотрудником частного предприятия, с которым заключили договор на ремонт кровли дома. Работник не контролировал, исполняют ли его подчинённые требования проектной и рабочей документаций, а также ГОСТ при возведении защитной деревянной конструкции над тротуаром дома № 25 по Крылова.

В результате отсутствия затяжек (поручней) по верхнему и нижнему уровню стоек, а также диагональных подкосов-связей, придающих дополнительную устойчивость и жёсткость конструкции, обрушилось защитное ограждение, элементы которого упали на проходившую под ним жительницу Перми. От полученных травм пострадавшая скончалась. Суд приговорил злоумышленника к двум годам ограничения свободы. Исковые требования потерпевших удовлетворены, компенсация морального вреда взыскана с его работодателя – индивидуального предпринимателя.