22 Ноября 2021
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Происшествия Пермский край
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Перми наказан виновник смерти пермячки при обрушении строительных ограждений

В Перми сотрудник одной из компаний признан виновным в обрушении крыши дома №25 по Крылова, жертвой которого стала женщина, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Напомним, что компания занималась ремонтом дома, где обрушились строительные конструкции. В результате ЧП на Краснова одна женщина погибла от травм, вторая была госпитализирована.

Злоумышленник был сотрудником частного предприятия, с которым заключили договор на ремонт кровли дома. Работник не контролировал, исполняют ли его подчинённые требования проектной и рабочей документаций, а также ГОСТ при возведении защитной деревянной конструкции над тротуаром дома № 25 по Крылова.

В результате отсутствия затяжек (поручней) по верхнему и нижнему уровню стоек, а также диагональных подкосов-связей, придающих дополнительную устойчивость и жёсткость конструкции, обрушилось защитное ограждение, элементы которого упали на проходившую под ним жительницу Перми. От полученных травм пострадавшая скончалась. Суд приговорил злоумышленника к двум годам ограничения свободы. Исковые требования потерпевших удовлетворены, компенсация морального вреда взыскана с его работодателя – индивидуального предпринимателя.



Теги: Крылова 25, ремонт, кровля, обрушение



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