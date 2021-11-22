Автошколы России изменят программу обучения

В России могут изменить программу для обучения желающих получить водительские права на категорию В.

Как ожидается, это случится впервые с 1960-х годов. С соответствующей инициативой выступили представители Союза автошкол России и члены экспертного центра "Движение без опасности". Подготовленный документ Минпросвещения рассмотрит 1 декабря.

В новой программе для будущих водителей могут сократиться часы теории. Также планируется разбить этот блок на модули. Эксперты предлагают включить в обучение серию видеотестов, которые помогают отработать порядок действий при возникновении аварийной ситуации.

Также в программе предусматривается введение самостоятельного обучения, в том числе, с использованием онлайн-пособий. А кроме итогового внутреннего экзамена водителям предстоит сдавать и промежуточные после каждой изученной темы. В случае неудачи кандидатам в водители придется доплачивать за дополнительные занятия и пересдачу теста, пишут "Известия".

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