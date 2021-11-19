19 Ноября 2021
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Экономика В России В бывшем СССР ДНР и ЛНР
глава ДНР Денис Пушилин (2018) | Фото: dan-news.info

В ДНР ожидают экспорта своей продукции в Россию

То, что Россия приравняла продукцию, произведенную в ДНР и ЛНР, к товарам российского происхождения при госзакупках, благоприятно скажется на экономике республик Донбасса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, предписывающий допустить на российские рынки товары из ДНР и ЛНР и не применять к ним товарные квоты. Мера принята как исключительная в гуманитарных целях до политического урегулирования в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями.

Пушилин считает это решение "прорывным" для Донбасса в силу политической непризнанности республик.

"Это увеличение загрузки наших предприятий, многие из которых до этого работали на треть своей мощности. За ростом объемов производства следует создание новых рабочих мест, увеличение зарплат", - сказал глава ДНР "Парламентской газете".

Он отметил, что основные экспортные товары ДНР - это продукция металлургии, уголь, холодильное оборудование, резинотехнические изделия, цемент, сталепроволочные канаты, кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное оборудование, электрооборудование. Из пищевых продуктов это макаронные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, зерновые, соусы, мороженое.

Директор департамента промышленности министерства промышленности и торговли ДНР Сергей Власов заявил, что необходимо сделать ставку на продукцию машиностроения, так как она имеет наибольшую стоимость передела. Ведомство готовит необходимые изменения в нормативные правовые акты для реализации новых возможностей экспорта товаров в Россию.

Интересно, что еще до указа Путина Пушилин признал, что металлургические предприятия ДНР испытывают нехватку угля, который еще недавно некуда было девать. Это связано с тем, что после прихода нового инвестора заработали многие заводы и планируется наращивать производство дальше.

В июне им стал российский бизнесмен Евгений Юрченко, который возглавил созданный "Южный горно-металлургический комплекс", куда вошли крупные металлургические и коксохимические заводы ДНР и ЛНР, ранее находившиеся под управлением "Внешторгсервиса". В следующем году планируется вложить не менее 10 млрд рублей и в три раза поднять зарплаты в течение трех лет. Пока, правда, стоит задача рассчитаться с имеющимися долгами.



Теги: ДНР, экспорт, продукция



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