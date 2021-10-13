13 Октября 2021
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Экономика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Евгений Юрченко (2020) | Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Семь крупных заводов ДНР и ЛНР переданы новой корпорации - ЮГМК

Семь крупных металлургических и коксохимических заводов ДНР и ЛНР, ранее находившихся под управлением "Внешторгсервиса", переданы компании "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК). Об этом заявил генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко, который летом был объявлен как новый инвестор в промышленность Донбасса.

ЮГМК – это частная компания, которая принадлежит ему на 100%, сказал Юрченко. Она назначена временным администратором этих предприятий. О приватизации речь не идет. В ЮГМК вошли: Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевкокс, Ясиновский коксохим и Комсомольское рудоуправление в ДНР, а также Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод в ЛНР.

Юрченко заявил о том, что в промышленность Донбасса готовы вложиться сотни предпринимателей. Правда, за семь лет пока не вложился никто. Но он планирует инвестировать в следующем году не менее 10 млрд рублей. До конца текущего года будет потрачено более 3 млрд рублей на восстановление оборудования на заводах.

У него большие планы по выплавке стали - 5 млн тонн в 2022 году. А за три года повысить зарплаты в три раза. При этом планируется взять под управление новые металлургические активы Донбасса.

Напомним, "Внешторгсервис" так и не привел предприятия Донбасса в нормальное состояние.

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Семь крупных заводов ДНР и ЛНР переданы новой корпорации - ЮГМК

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, ЮГМК



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