19 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
подозреваемый в нападении на инспектора охотнадзора (2021) | Фото: СКР по Свердловской области

Пьяный уралец напал на инспектора охотнадзора

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против 44-летнего жителя Режевского района. Его подозревают в применении насилия к представителю власти.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в одну из октябрьских ночей этого года: сотрудники охотнадзора, проверяя оперативную информацию, выехали в окрестности села Черемисского. Они искали браконьеров, которые светом фар автомобилей вели загон диких животных для последующей охоты.

В ходе проверки инспекторы стали досматривать остановленные ими машины на предмет незарегистрированного оружия и туш животных. Досмотрев два автомобиля, сотрудники остановили третий, в салоне которого сидел пьяный 44-летний мужчина. Несмотря на то, что он не был причастен к незаконной охоте, уралец стал вдруг проявлять агрессию. В итоге он применил физическое насилие к одному из инспекторов охотнадзора.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о предъявлении обвинения.

подозреваемый в нападении на инспектора охотнадзора(2021)|Фото: СКР по Свердловской области



Теги: инспектор, нападение, дело, СКР



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