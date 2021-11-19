19 Ноября 2021
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Общество В России
вакцинация на Западе (2021) | Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

Главврач Клиники профессора Калинченко заявил о неблагоприятных последствиях после ковид-вакцинации

Главврач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов заявил о том, что во врачебной среде говорят о проблемах со здоровьем после вакцинации "Спутником V". И он это подтверждает.

Побочные эффекты после вакцинации в России не отслеживаются, отметил он, и практика показывает, что не просто так.

"У меня складывается впечатление, что вакцина может нарушать основы гомеостаза, не защищая от коронавирусной инфекции, но провоцируя другие заболевания", – сказал врач ОСН.

Он сообщил, что часто назначает привитым восстановительную терапию - повышенные дозы Омега-3 ПНЖК, витамина D и магния. Перед вакцинацией обязательно надо пройти углубленное обследование, потому что неизвестно, как отреагирует иммунная, эндокринная, нервная, сердечно-сосудистая системы человека, вакцинированного новым препаратом.

"Никакой достоверной, обоснованной научно информации об эффективности и безопасности новых вакцин нет", - подчеркнул главврач.

Об отсутствии доказательств безопасности и эффективности новых вакцин говорит академик РАН микробиолог Виталий Зверев. Статистически эффективность вакцинации тоже никак не обнаруживается.

Показательно, что до сих пор так и не обнародованы результаты испытаний третьей фазы "Спутника V". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обещал это сделать к октябрю, но этого сделано не было. "Что там такого страшного выявилось, в этом исследовании, что его результаты надо скрывать?" - заявил президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин, который участвовал в испытаниях.



Теги: вакцинация, прививка, побочные эффекты



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