Половина студентов-айтишников хотят уехать из России - опрос

19 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
ургэу, студенты, вуз, молодежь, образование (2021) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Половина студентов-айтишников хотят уехать из России - опрос

Усилия российских властей по привлечению молодых специалистов из IT-отрасли на работу в отечественные компании пока не увенчались успехом. Согласно опросу платформы GeekBrains, 53% студентов IT-специальностей хотят уехать из России.

В опросе приняли участие более 5 тыс. учащихся из разных городов России. 25% тех, кто хочет уехать, видят себя эмигрантами в США, еще 7% хотят перебраться в Великобританию, также в топе Германия и Канада, пишет РБК. 

"Несмотря на то, что зарплаты ИТ-специалистов в России продолжают расти, большое количество специалистов выражают готовность уехать, — обобщает данные опроса гендиректор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек. — При этом мотивацией такого переезда часто является не рост доходов, а нематериальные причины". Так, среди опрошенных GeekBrains студентов самой популярной причиной переезда был более высокий уровень жизни в других странах — такой ответ дали 35% респондентов. Также они указывали, что хотели бы присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим в другой стране (таких 19%), или что на новом месте больше возможностей для карьерного развития (17%).



Теги: студенты, it-специалист, эмиграция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1144

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети