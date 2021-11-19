Половина студентов-айтишников хотят уехать из России - опрос

Усилия российских властей по привлечению молодых специалистов из IT-отрасли на работу в отечественные компании пока не увенчались успехом. Согласно опросу платформы GeekBrains, 53% студентов IT-специальностей хотят уехать из России.

В опросе приняли участие более 5 тыс. учащихся из разных городов России. 25% тех, кто хочет уехать, видят себя эмигрантами в США, еще 7% хотят перебраться в Великобританию, также в топе Германия и Канада, пишет РБК.

"Несмотря на то, что зарплаты ИТ-специалистов в России продолжают расти, большое количество специалистов выражают готовность уехать, — обобщает данные опроса гендиректор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек. — При этом мотивацией такого переезда часто является не рост доходов, а нематериальные причины". Так, среди опрошенных GeekBrains студентов самой популярной причиной переезда был более высокий уровень жизни в других странах — такой ответ дали 35% респондентов. Также они указывали, что хотели бы присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим в другой стране (таких 19%), или что на новом месте больше возможностей для карьерного развития (17%).