Путин поручил изменить выдачу информации об абортах

Президент РФ Владимир Путин дал поручение изменить порядок отображения информации об абортах в интернете в части "приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности".

Поручение предусматривает, что поисковики должны первым делом показывать женщинам, думающим об аборте, данные о социальной поддержке. Срок небольшой – предложения должны быть представлены до 15 декабря.

Идея корректировки поисковой выдачи впервые прозвучала в мае от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она предложила отдавать приоритет в поиске информации о центрах помощи семье, а затем уже – об абортариях, аргументируя это спасением жизней детей. Она при этом подчеркнула, что запрета абортов не будет.

Законодательство об абортах в России одно из самых либеральных в мире. Общее их число, по официальным данным, снижается, но остается по-прежнему огромным - более 300 тыс. в год. Ранее вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова утверждали, что в реальности абортов ежегодно более миллиона, потому что не учитываются данные по частным клиникам.

Согласно официальной статистике, с 1956 года, когда аборты были второй раз легализованы, в России было уничтожено более 210 млн зачатых детей.