ХМАО увеличил добычу нефти в три раза за счет импортозамещения

ХМАО достиг 90% импортозамещения в федеральном проекте освоения трудноизвлекаемых углеводородов, сообщает Neft.

Специалисты пробурили более 50 горизонтальных скважин с гидроразрывом пласта, что позволило почти втрое увеличить среднесуточную добычу. Однако технологии — лишь часть задачи: рост добычи будет зависеть от цен на нефть, налоговых льгот и экономики конкретных месторождений.



По базовому прогнозу властей Югры, добыча нефти в 2026 году снизится до 195 млн тонн, но затем восстановится и к 2028 году достигнет 207 млн тонн. Главным резервом для быстрого прироста эксперты называют ачимовскую толщу, тогда как баженовская свита остается более сложным и долгосрочным проектом.