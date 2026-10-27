В аэропорту Екатеринбурга задержали пенсионера, пытавшегося вывезти в Дубай 17 тысяч долларов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пенсионера, пытавшегося вывезти за границу крупную сумму в валюте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы остановили в "зеленом" коридоре 73-летнего пенсионера с сожительницей. При себе у мужчины было 17 тысяч долларов наличными. Пара летела на отдых в Дубай.

Екатеринбуржец заявил, что не был знаком с таможенными правилами о том, что сумму свыше 10 тысяч долларов США нужно декларировать. В отношении мужчины возбудили административное дело. 10 тысяч пенсионеру вернули, а 7 изъяли и поместили на хранение. Теперь их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали пару из Пхукета с кольцами за 2,6 млн рублей.