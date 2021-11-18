Минобороны сообщило об успешном запуске "Циркона" в Белом море

В Минобороны России сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".

Стрельба произведена по морской мишени, которая находилась в акватории Белого моря.

Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, "цель поражена прямым попаданием", пишет "Интерфакс".

Стрельба ракетой "Циркон" проводилась в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового оружия.

В октябре ВМФ России впервые провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" Запуск был осуществлен с борта атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной цели в акватории Баренцева моря.

В конце августа Минобороны России подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" с НПО машиностроения.