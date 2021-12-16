16 Декабря 2021
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Армия и ВПК В России
Проект 22350, фрегат, Адмирал Горшков (2015) | Фото: sdelanounas.ru

Российские военные провели успешную стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" из Белого моря по полигону на суше

Гиперзвуковую ракету "Циркон" испытали в Белом море. Стрельба велась с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" по мишени на полигоне Чижа в Архангельской области, сообщает Минобороны России.
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По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты прошел в соответствии с заданными параметрами, цель поражена.

К стрельбам были привлечены надводные корабли и морская авиация Северного флота (для закрытия района на время испытаний).

В конце ноября "Адмирал Горшков" уже проводил стрельбу "Цирконом", тогда была поражена морская мишень на удалении более 400 километров.

Теги: циркон, гиперзвуковая ракета, учения, стрельба, белое море, северный флот



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