Российские военные провели успешную стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" из Белого моря по полигону на суше

Гиперзвуковую ракету "Циркон" испытали в Белом море. Стрельба велась с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" по мишени на полигоне Чижа в Архангельской области, сообщает Минобороны России.

По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты прошел в соответствии с заданными параметрами, цель поражена.

К стрельбам были привлечены надводные корабли и морская авиация Северного флота (для закрытия района на время испытаний).

В конце ноября "Адмирал Горшков" уже проводил стрельбу "Цирконом", тогда была поражена морская мишень на удалении более 400 километров.