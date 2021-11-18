Ближневосточных мигрантов в Белоруссии будут вакцинировать от ковида

Власти Белоруссии вакцинируют ближневосточных беженцев, находящихся на польско-белорусской границе. С просьбой поставить им прививки обратились сами мигранты, сообщил журналистам белорусский сенатор Виктор Лискович. Иностранцам будут ставить китайскую вакцину "Синофарм".

Сообщается, что среди беженцев выявлен уже как минимум один случай коронавируса – больного госпитализировали. Также распространению инфекции способствует скученность людей, антисанитарные условия и погодные условия – многие до сих пор остаются на улице в условиях похолодания.

Часть мигрантов власти разместили на товарном складе логистического центра недалеко от границы. Здесь беженцам предоставили теплые вещи, еду, необходимые лекарства.