18 Ноября 2021
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Общество Санкт-Петербург
коллаж, Александр Беглов, сугробы, Санкт-Петербург (2019) | Фото: Накануне.RU

Максим Шугалей: Надо разбираться с деятельностью Беглова, а не Барабанщикова

Президент Фонда защиты национальных ценностей резко высказался по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя Управления соцпитания Смольного. Ученый-социолог Максим Шугалей назвал уголовное дело, возбужденное в отношении начальника Управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова «абсурдным»:

«Его обвиняют в том, что город заключил контракт с подрядчиком, который не стал искусственно занижать цену на школьное питание ради победы в конкурсной закупке, как сделал другой менее опытный конкурент без должного технического оснащения», - рассказал свое видение ситуации президент ФЗНЦ в своем Телеграм-канале.

При этом, по словам Шугалея, само решение о результате конкурса на закупку принималось не одним Барабанщиковым, а целой комиссией, в которой чиновника в принципе не было, а от все Управление соцпитания представлял всего один человек, все остальные – из другого комитета Смольного. Документацию по закупке же готовил Комитет по госзаказу Правительства Санкт-Петербурга.

Помимо этого, начальнику Управления соцпитания инкриминируют то, что он укрупнил госзаказы в интересах подрядчика, а это, по словам Шугалея – было прямое указание непосредственного руководства Алексея Барабанщикова – то есть губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«И на все это есть официальные документальные подтверждения. У кого-то забрали вкусный кусок пирога? Иначе я не понимаю, как это дело могло вообще пойти в ход… С деятельностью Александра Дмитриевича [Беглова] нужно разбираться, его массовые подлоги практически сорвали выборы 2021 года в Заксобрание и сделали их нелегитимными. Я лично проверил это на себе», - сообщил президент ФЗНЦ Максим Шугалей.

Напомним, cледствие считает, что летом 2020 года Барабанщиков неким образом повлиял на итоги торгов за контракты для школ Пушкинского района, в результате чего победителем оказалось предприятие, предложившее более качественные услуги, но дороже, чем у конкурента. Именно это, по мнению правоохранительных органов могло нанести ущерб городу на 24 миллиона рублей – эта сумма получена из разницы ценовых предложений комбинатов соцпитания на торгах. Официально он обвиняется в нарушении ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба».

15 ноября по решению суда Барабанщиков был помещен под стражу. В СИЗО он будет находиться до 9 января 2022 года.



Теги: александр беглов, алексей барабанщиков, максим шугалей, смольный, соцпитание



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