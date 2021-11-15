15 Ноября 2021
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Общество Санкт-Петербург
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Лукину и Барабанщикову избрана мера пресечения

Петербургскому предпринимателю Олегу Лукину и экс-главе Управления социального питания (УСП) Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикову избрали меру пресечения.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Лукина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ «Причинение имущественного вреда». Аналогичную меру пресечения избрали и для главы УСП Барабанщикова.

Лукин свою вину отрицал и просил избрать иную меру пресечения: залог или домашний арест. Он указывал, что его причастность к преступлению не подтверждалась материалами дела, однако суд заключил Лукина под стражу.

Экс-глава УСП Барабанщиков также свою вину отрицал и просил оставить его под домашним арестом до следующего судебного заседания.

По данным следствия, в прошлом году городской комбинат «КСП Красносельского района» выиграл тендер у другого поставщика «Столовой №14». Все условия контракта были выполнены в полной мере, однако спустя год победу госорганизации посчитали необоснованной. Примечательно, что Лукин даже не работал на предприятии, а лишь знаком с Барабанщиковым, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ.

Ранее СМИ писали, что что уголовное преследование Алексея Барабанщикова может быть связано с его принципиальной позицией по реформации рынка социального питания Петербурга. Он жестко критиковал власти города за их нежелание наводить порядок на рынке, а также рассказал о коррупции чиновников, которые годами подминали рынок под себя. Журналисты указывали, что, по всей видимости, в Смольном опасаются, что вся правда выйдет наружу, поэтому решили избавиться от чиновника, пытавшегося навести порядок в городе.

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Теги: алексей барабанщиков, соцпитание, мера пресечения,



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