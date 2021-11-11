Дело против главы УСП Барабанщикова ведет 4 отдел Службы экономической безопасности Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти

В среду, 10 ноября, сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски в Управлении социального питания Правительства Санкт-Петербурга, а руководитель управления Алексей Барабанщиков задержан. Основанием для оперативных мероприятий стало уголовное дело в отношении Барабанщикова статье 165 «Причинение имущественного ущерба». Также обыски прошли на принадлежащем городу «Комбинате социального питания Красносельского района» («КСП Красносельский»). Как сообщали СМИ, ранее Барабанщиков вошёл в совет директоров комбината по просьбе губернатора Петербурга Александра Беглова с целью стабилизации экономического положения предприятия.

Существует вероятность, что произошедшее может являться попыткой рейдерского захвата «КСП Красносельский». Весной текущего года деятельность комбината уже блокировалась сотрудниками Роспотребнадзора на основании фейковой статьи в издании «Фонтанка». Тогда сотрудник издания устроился работать якобы в «КСП Красносельский» и выявил грубые нарушения СанПиН. Но, как показали дальнейшие события, работал журналист «Фонтанки» в «КСП Василеостровский», а выявленные в итоге нарушения на «КСП Красносельский» были признаны незначительными, и работу предприятия восстановили по решению суда.

Тем не менее, в случае негативного сценария, блокировка работы комбината на длительный срок могла привести к разрыву госконтрактов с образовательными учреждениями Петербурга и, как следствие, серьёзным финансовым убыткам и вероятному банкротству. Экс-депутат Законодательного Собрания Петербурга Вадим Войтановский тогда оценил произошедшее как попытку рейдерского захвата городского комбината частными компаниями-конкурентами.

Вероятным интересантом СМИ назвали комбинат «ТЗБ «Петроградская», связываемый с главой Фрунзенского района Константином Серовым. Теперь эта версия нашла новые подтверждения. На обысках 10 ноября присутствовали сотрудники 4 отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ по Петербургу, возглавляемого полковником Сергеем Владимировым. По некоторой информации, Серова с Владимировым связывают дружеские отношения.

Серый кардинал петербургского соцпита

Версию Войтановского подкрепляет тот факт, что перед началом проблем у «КСП Красносельского» аналогичные события развернулись вокруг ещё одного городского предприятия соцпита – «КСП «Юность». В конце 2019 года на комбинате сменился руководитель, новым директором стала Ирина Копилец. Спустя год работы она выступила с публичным обращением.

По словам Копилец, она получила предприятие в крайне плачевном финансовом состоянии – госконтракты отсутствовали, зато имелись крупные долги. Как показали проверки, на комбинате при предыдущем директоре произошли хищения. Единственным выходом для «Юности» было банкротство.

«Комбинат находился в ужасном состоянии, в очереди стояли кредиторы, финансовое положение было катастрофическим. Буквально через месяц, оценив обстановку, проведя хозяйственно-финансовый анализ и инвентаризацию, мною был сделан вывод, что на комбинате произошли хищения. Комбинат планомерно и целенаправленно подводили к банкротному состоянию. В мае я была вынуждена подать на банкротство, и сейчас мы находимся в процедуре наблюдения. Эта ситуация планомерного рейдерского захвата. С какой целью это делалось, я думаю, не стоит никому лишний раз объяснять. Комбинат, который на сегодняшний день является городским имуществом, может буквально в кратчайшие сроки перейти в руки частного бизнеса. У нас осталось очень мало времени», — пояснила Копилец.

Тогда подробное журналистское расследование банкротства «Юности» провела «Экспресс-газета». Удалось выяснить что экс-директор предприятия Александр Щучкин занял должность в сентябре 2018 года, и почти сразу заключил контракт субподряда с частным комбинатом «ТЗБ «Петроградская» на поставки продуктов в образовательные учреждения Московского района Петербурга. По неизвестной причине поставки осуществлены не были, после чего «ТЗБ «Петроградская» обратилась в суд о взыскании 21 миллиона рублей задолженности с «Юности». Городскому комбинату, не имевшему госконтрактов, не оставалось ничего иного, как объявить о банкротстве.

Летом текущего года суд постановил начать конкурсное производство в отношении «Юности», имущество комбината будет продано с аукциона. Причём возможно по значительно заниженной цене – в сентябре Комитет имущественных отношений Петербурга подал апелляцию по судебному решению, в которой заявил о занижении стоимости имущества «Юности», но суд счёл обоснования чиновников недостаточными.

«ТЗБ «Петроградская» до 2017 года сама находилась на грани банкротства, перебиваясь небольшими госконтрактами, годовой оборот в среднем составлял 30-40 миллионов рублей. Но в 2017 году предприятие перешло под контроль некоего Евгения Лобанова, в открытом доступе отсутствуют какие-либо упоминания о его работе в сфере соцпита или смежных отраслях. При новом владельце состояние «ТЗБ «Петроградская» несколько улучшилось, но настоящее экономическое чудо произошло в 2019 году, когда ранее никому не известный комбинат начал десятками получать госконтракты.

Так, если в 2018 году предприятие выиграло только семь контрактов на сумму 40,3 миллиона рублей, то в 2019 «ТЗБ «Петроградская» получила 327 госконтрактов на 1,6 миллиарда рублей. Большая часть выигранных тендеров пришлась на Фрунзенский район Петербурга, в феврале 2019 года его возглавил Константин Серов. По необъяснимым причинам конкурентов на торгах у комбината либо не оказывалось вовсе, либо они даже не пытались бороться за контракты.

Особенно интересно, что ранее Серов возглавлял Невский район Петербурга, где основным поставщиком продуктов в детские сады является комбинат «ТЗБ». Расцвет комбината так же пришёлся на период работы в районе Серова. Более того, «ТЗБ» владеет некая Вера Лобанова. СМИ озвучивали версию о возможном близком родстве двух Лобановых, но представители комбината эту информацию отрицают. Тем не менее, летом текущего года в торгах за контракты с детсадами Невского района участвовали оба предприятия, но при этом они ни разу не пересеклись и, по сути, разделили между собой местный рынок. Это может говорить о наличии неких контактов между «ТЗБ» и «ТЗБ «Петроградская», через которые они могли координировать свои действия.

Тяжёлая артиллерия как последний аргумент

Приведённые факты могут говорить о возможной связи Серова с «ТЗБ «Петроградская». Это позволяет взглянуть на ситуацию вокруг «КСП Красносельский» под иным углом, ведь речь может идти не просто о рейдерском захвате госимущества частным предприятием, а о покровительстве этому со стороны влиятельного чиновника – бывшего вице-губернатора Петербурга, а ныне главы Фрунзенского района Константина Серова.

Развитие событий вокруг «КСП Красносельский» во многом схоже с ситуацией вокруг «КСП «Юность». Ещё недавно «КСП Красносельский» работал на грани рентабельности, обслуживая небольшие госконтракты, за которые даже не пытались бороться частные предприятия. Например, по организации питания в летних лагерях при школах. Общая стоимость контрактов колебалась в границах 30-50 миллионов рублей. Наиболее вероятной перспективой для комбината было пополнение списка обанкротившихся городских комбинатов.

Но в 2020 году губернатор Александр Беглов пригласил на должность главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова, который должен был навести порядок на рынке соцпита после 20-летнего господства картелей. Кроме того, ему было предложено войти в состав совета директоров «КСП Красносельский» для сохранения предприятия в работоспособном состоянии.

С обеими задачами Барабанщиков успешно справлялся – конкурентность рынка повысилась, а контроль за качеством питания стал регулярным. Что касается «КСП Красносельский», то его показатели также выросли – в 2020 году комбинат получил 56 контрактов на сумму 455 миллионов рублей. «КСП Красносельский» не стал самым крупным участником рынка или самым прибыльным, да и такой задачи, судя по всему, не стояло – на торгах предприятие не занижало цены своих предложений до абсурдных значений, и не забрасывало конкурентов исками и жалобами, как это делают многие крупные участники петербургского рынка соцпита. Но достигнутые результаты позволили стабилизировать финансовое положение предприятия, что, вероятно, не входило в планы конкурентов.

Как уже отмечалось, первый удар был нанесён весной, когда сотрудники Роспотребнадзора блокировали работу комбината из-за безосновательных обвинений в статье «Фонтанки». Предприятие уже подало иск к изданию, в котором заявляет о 29 утверждениях из резонансной статьи, которые не соответствуют действительности.

Уже тогда СМИ назвали вероятного интересанта – Константина Серова, тесно знакомого с главой петербургского Роспотребнадзора Наталией Башкетовой. В пользу этой версии говорит число проверок, которым подвергаются комбинаты. Например, объекты фирмы «ТЗБ «Петроградская», поставляющей продукты в десятки детсадов четырёх районов, при Лобанове проверялись ведомством Башкетовой только три раза. А «КСП Красносельский» за этот же период проверялся 69 раз.

Интерес к «КСП Красносельский» не случаен, главные производственные мощности предприятия находятся на границе Кировского и Красносельского районов. Именно эти районы «ТЗБ «Петроградская» выбрала направлениями своей экспансии – в 2020-2021 года предприятие получило несколько десятков контрактов с местными детсадами, хотя его собственная база расположена во Фрунзенском районе. Очевидно, что помещения «КСП Красносельский» могли бы стать выгодным приобретением для компании «ТЗБ «Петроградская», особенно купленные по заниженной стоимости.

Вероятно, «КСП Красносельский» настолько важен, что в ход пошли значительно более серьёзные силы, чем Роспотребнадзор. Обыски в УСП проводили не просто сотрудники правоохранительных органов, но и представители ФСБ. По предварительной информации, это были сотрудники 4 отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, возглавляемого Сергеем Владимировым. Учитывая профессиональный путь Константина Серова, с Владимировым он может быть как минимум знаком. Будучи депутатом ЗакСа Серов возглавлял комиссию по промышленности и экономике Петербурга, а на посту вице-губернатора курировал внутреннюю политику – по сути, эти направления являются основными для подразделения Владимирова.

Отказ экономить на детях стал уголовно наказуем

Вмешательство ФСБ в дело Барабанщикова, с одной стороны, предсказуемо, а с другой, выглядит несколько странным. Так как уголовное дело возбуждено против чиновника высокого уровня, ФСБ обязано контролировать ход расследования. Но в то же время, сам факт заведения дела по заявленным обстоятельствам выглядит настолько абсурдным, что при иных обстоятельствах, скорее бы, привлёк внимание ФСБ к инициатору дела, нежели к жертве.

Так, по имеющийся у нас информации, дело было заведено по инициативе некоего сотрудника правоохранительных органов, который якобы усмотрел нарушения при проведении тендера № 0172200002520000124. Конкурс состоялся аж в июне 2020 года, но внимание на него обратили только сейчас. Почему и что могло заинтересовать сотрудника правоохранительных органов в тендере годовой давности, который не оспаривался ни одним надзорным органом? Этот вопрос, скорее всего, навсегда останется без ответа.

Претензия к торгам также сомнительна. Якобы «КСП Красносельский» указал в конкурсной заявке список сотрудников, которые в реальности на комбинате не работают. Если это действительно так, то выяснить подробную информацию случайно невозможно – в открытом доступе подобные данные из заявок просто не хранятся, они есть только у организаторов тендера и у участников. Более того, в прилагаемой к данному аукциону документации в системе ЕИС в принципе отсутствует указание о количестве сотрудников предприятия.

Вопросы вызывает и вменяемая Барабанщикову статья – «Причинение имущественного ущерба». По версии следствия, ущерб якобы заключается в том, что предложение победившего «КСП Красносельский» было дороже предложения проигравшей «Столовой №14». Разница этих предложений и расценивается как ущерб – 37 миллионов рублей. Вот только «КСП Красносельский», будучи городским комбинатом, свободно распоряжаться деньгами от контракта не может, прибыль пускается на обновление оборудования, закупку более качественных продуктов, совершенствование логистики… Следует ли расценивать такие затраты как ущерб? По сути, Барабанщикова пытаются обвинить в отказе экономить на детях.

Приведённые аргументы позволяют предположить, что заведение уголовного дела было инициировано не ради расследования возможных нарушений, а ради самого дела, и в последствии оно закончится просто ничем. Однако это позволит парализовать работу «КСП Красносельский» на длительный срок, следствием чего станет разрыв контрактов с заказчиками и дальнейшее неминуемое банкротство. И тут возникает главный вопрос, а будет ли уничтожение «КСП Красносельский», одного из последних городских комбинатов, расценено правоохранительными органами как ущерб Петербургу? Вопрос это риторический, как показало время, ни банкротство «КСП «Юность», ни банкротство «КСП Пушкинского района», ни банкротство «КСП Кронштадта», ни минимальные обороты оставшихся в живых городских комбинатов правоохранителей не интересуют.