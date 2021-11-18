Китай стал богатейшей страной на Земле, по западным оценкам

Размер мирового капитала вырос со 156 трлн долларов до 514 трлн долларов, фактически утроившись за последние двадцать лет. Об этом свидетельствуют данные исследования McKinsey & Co. Согласно последнему докладу этой организации, самой богатой страной в мире оказался Китай. В 2000 г. совокупный капитал КНР составлял всего семь трлн долларов, а в 2020 г. – уже 120 трлн, таким образом на Поднебесную пришлась почти треть мирового прироста.

Соединённые Штаты за это же время удвоили свой капитал, но к настоящему моменту располагают лишь 90 трлн долларов и, таким образом, значительно уступают Китаю. КНР уже несколько лет обгоняет США по различным рейтингам и параметрам, например в 2014 г. – в перерасчёте ВВП по паритету покупательной способности. Сами китайские власти не стремятся называть свою страну самой богатой и пользовались статусом развивающейся страны. Например, до марта этого года КНР пользовалась таможенными преференциями при торговле с ЕАЭС.

Стоит отметить, что нынешний рейтинг McKinsey охватывает десять государств, на которых приходится 60% совокупного мирового капитала. Интересно, что России в этом списке не оказалось, зато есть Мексика и Швеция.