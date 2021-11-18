Сегодня в Тюмени сожгут яичный порошок и скорлупу с "Боровской" птицефабрики

Сегодня ночью будет утилизировано 90 тонн яичного порошка и 30 тонн яичной скорлупы с птицефабрики "Боровская", сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Власти региона подчеркивают, что это последнее, что будет подвергнуто сжиганию. По данным департамента АПК, остальные работы по сжиганию биоотходов завершены.

"В настоящее время на территории началась необходимая приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. После утилизации яичного порошка и скорлупы продолжатся только работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года. В целях недопущения распространения заболевания и выноса возбудителя на территории сжигания биологических отходов введен закрытый режим, вход и въезд посторонних лиц запрещен. Задействованный транспорт и техника подлежат обязательной дезобработке. Установлены карантинные блокпосты", - говорится в сообщении.

На птицефабрике уже провели первый этап дезинфекции, полностью работы на всех площадках предприятия завершат до конца декабря текущего года. Режим ЧС будет снят после всех принятых в полном объеме дезинфекционных мер.

Напомним, 13 октября в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур. Работу Боровской птицефабрики приостановят до весны 2022 года. Перед открытием Всероссийский институт животноводства проведет аудит предприятия.