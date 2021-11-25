Александр Моор: "Боровская птицефабрика будет сохранена, она будет жить"

25 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
(2004) |

Александр Моор: "Боровская птицефабрика будет сохранена, она будет жить"

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время ежегодного послания сообщил о планах властей по восстановлению Боровской птицефабрики. Этой темы он коснулся чтобы "опровергнуть спекуляции относительно дальнейшей судьбы предприятия", передает корреспондент Накануне.RU.

Моор подчеркнул, что решение уничтожить четыре с лишним миллиона кур прямо на месте было единственно верным, необходимым для того, чтобы остановить распространение опасного заболевания. Восемь месяцев вынужденного простоя – тяжелый удар для любого бизнеса.

"Боровская птицефабрика – это не просто бизнес, это наша гордость. Фабрика носит имя ее легендарного директора, нашего земляка, Героя Социалистического труда Александра Андреевича Созонова. Такую память не предают. Отвергаю и опровергаю все спекуляции относительно дальнейшей судьбы фабрики и занимаемых ею земель. Она будет сохранена, она будет жить, производство будет планомерно восстановлено", - заявил Моор.

Напомним, 13 октября в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики "Боровская" в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур. Работу Боровской птицефабрики приостановят до весны 2022 г. Перед открытием Всероссийский институт животноводства проведет аудит предприятия.



Теги: Александр Моор, послание, заседание думы, птицефабрика боровская, птичий грипп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2240

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети