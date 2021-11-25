Александр Моор: "Боровская птицефабрика будет сохранена, она будет жить"

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время ежегодного послания сообщил о планах властей по восстановлению Боровской птицефабрики. Этой темы он коснулся чтобы "опровергнуть спекуляции относительно дальнейшей судьбы предприятия", передает корреспондент Накануне.RU.

Моор подчеркнул, что решение уничтожить четыре с лишним миллиона кур прямо на месте было единственно верным, необходимым для того, чтобы остановить распространение опасного заболевания. Восемь месяцев вынужденного простоя – тяжелый удар для любого бизнеса.

"Боровская птицефабрика – это не просто бизнес, это наша гордость. Фабрика носит имя ее легендарного директора, нашего земляка, Героя Социалистического труда Александра Андреевича Созонова. Такую память не предают. Отвергаю и опровергаю все спекуляции относительно дальнейшей судьбы фабрики и занимаемых ею земель. Она будет сохранена, она будет жить, производство будет планомерно восстановлено", - заявил Моор.

Напомним, 13 октября в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики "Боровская" в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур. Работу Боровской птицефабрики приостановят до весны 2022 г. Перед открытием Всероссийский институт животноводства проведет аудит предприятия.