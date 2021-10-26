Утилизация биоотходов птицефабрики "Боровской" будет завершена только после получения "несгораемого остатка"

На птицефабрике "Боровская" стартовал поэтапный выход работников из эпизоотического очага в "чистую" зону. Выведенные из эпизоотического очага сотрудники предприятия в течение семи дней будут находиться под наблюдением врачей, сообщили Накануне.RU в оперштабе. Между тем, утилизация биоотходов предприятия будет завершена только после получения "несгораемого остатка".

Сотрудники птицефабрики, задействованные в ликвидации эпизоотического очага, занимаются этим добровольно и получают повышенную заработную плату. На территорию для сжигания биологических отходов имеют доступ только сотрудники, задействованные в мероприятиях, подчеркнул заместитель начальника областного управления ветеринарии Роман Зверев.

"Перемещение упаковыванных в полиэтиленовые пакеты биоотходов к месту утилизации осуществляется автотранспортом, имеющим герметичные кузова, накрытые тентами. После перевозки транспорт в обязательном порядке подлежит дезинфекции, а персонал проходит санитарную обработку", - уточнил он.

Утилизация биоотходов будет завершена только после получения несгораемого остатка, то есть золы, заверил Роман Зверев. Мероприятие проводится в строгом соответствии с требованиями ветеринарных правил под наблюдением специалистов государственной ветеринарной службы и МЧС.

Напомним, 13 октября установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. По данным управления Россельхознадзора по "тюменской матрёшке", предстоит уничтожить 4,3 млн кур.