26 Октября 2021
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Общество Тюменская область
курица, удивленная курица (2015) | Фото:vesti.ru

Утилизация биоотходов птицефабрики "Боровской" будет завершена только после получения "несгораемого остатка"

На птицефабрике "Боровская" стартовал поэтапный выход работников из эпизоотического очага в "чистую" зону. Выведенные из эпизоотического очага сотрудники предприятия в течение семи дней будут находиться под наблюдением врачей, сообщили Накануне.RU в оперштабе. Между тем, утилизация биоотходов предприятия будет завершена только после получения "несгораемого остатка".
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Сотрудники птицефабрики, задействованные в ликвидации эпизоотического очага, занимаются этим добровольно и получают повышенную заработную плату. На территорию для сжигания биологических отходов имеют доступ только сотрудники, задействованные в мероприятиях, подчеркнул заместитель начальника областного управления ветеринарии Роман Зверев.

"Перемещение упаковыванных в полиэтиленовые пакеты биоотходов к месту утилизации осуществляется автотранспортом, имеющим герметичные кузова, накрытые тентами. После перевозки транспорт в обязательном порядке подлежит дезинфекции, а персонал проходит санитарную обработку", - уточнил он.

Утилизация биоотходов будет завершена только после получения несгораемого остатка, то есть золы, заверил Роман Зверев. Мероприятие проводится в строгом соответствии с требованиями ветеринарных правил под наблюдением специалистов государственной ветеринарной службы и МЧС.

Напомним, 13 октября установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. По данным управления Россельхознадзора по "тюменской матрёшке", предстоит уничтожить 4,3 млн кур.

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Утилизация биоотходов птицефабрики "Боровской" будет завершена только после получения "несгораемого остатка"

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Теги: Боровская, куры, грипп



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