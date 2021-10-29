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Общество Тюменская область
(2004) |

Утилизация биоотходов птицефабрики "Боровской" близка к завершению, - замгубернатора

Утилизация птицы, изъятой на птицефабрике "Боровская" для предотвращения распространения птичьего гриппа, близится к завершению, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

"В соответствии с ветеринарными правилами, в случае возникновения очага птичьего гриппа поголовье птицы необходимо в максимально короткие сроки утилизировать. Обязательно методом сжигания. Для этого был выбран оптимальный участок. На сегодня активная фаза утилизации практически завершена. Идет процесс догорания до зольного остатка. К сожалению, ветер дует в сторону Тюмени, и в городе ощущается неприятный запах. Однако день за днём количество дыма будет уменьшаться. Мы уверены, что в ближайшее время запах исчезнет", - заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Напомним, 13 октября установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. По данным управления Россельхознадзора по "тюменской матрёшке", предстоит уничтожить 4,3 млн кур.

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Утилизация биоотходов птицефабрики "Боровской" близка к завершению, - замгубернатора

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Теги: Боровская, куры, грипп



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