Россия эвакуирует из Афганистана тремя самолетами 380 человек

Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина эвакуирует из Афганистана почти четыре сотни человек.

Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России сегодня прибыли в Кабул для эвакуации более 380 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана.

Самолеты доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула. В настоящее время идет посадка граждан на борт, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.