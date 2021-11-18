18 Ноября 2021
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Самолет Ил-76 ТД (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Россия эвакуирует из Афганистана тремя самолетами 380 человек

Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина эвакуирует из Афганистана почти четыре сотни человек.

Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России сегодня прибыли в Кабул для эвакуации более 380 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана.

Самолеты доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула. В настоящее время идет посадка граждан на борт, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Напомним, 25 августа Минобороны России организовало несколько эвакуационных рейсов для россиян, было вывезено 360 человек.



Теги: минобороны рф, афганистан, эвакуация



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