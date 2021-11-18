Британцы потеряли неподалёку от Сирии истребитель F-35

Истребитель пятого поколения F-35 разбился в Средиземном море неподалёку от берегов Сирии. Самолёт упал вскоре после взлёта с палубы британского авианосца "Куин Элизабет". Корабль возвращается в Великобританию из похода в Тихий и Индийский океаны. На его борту находились восемь британских и десять американских F-35B.

Потерпевшим крушение истребителем управлял именно британский пилот. Лётчику удалось катапультироваться, сейчас он доставлен спасательной службой обратно на борт авианосца. Причины аварии неизвестны.

Издание The Guardian сообщает, называет первоочередной задачей британских военных недопущение того, чтобы ушедший на дно моря самолёт попал "в руки враждебного государства, такого как Россия".

Напомним, в апреле 2019 г. над Тихим океаном был потерян F-35 ВВС Японии. Пилота в ходе поисковой операции найти не удалось, он был признан погибшим.